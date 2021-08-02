В Ульяновске завели дело из-за найденных в захламленной квартире детей

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В Ульяновске возбудили уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей после обнаружения в захламленной квартире двух малолетних детей, сообщили РБК в пресс-службе управления МВД по региону.

«Органами дознания ОМВД России по Засвияжскому району города Ульяновска возбуждено уголовное дело по статье 156 УК России «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», — говорится в сообщении. Данная статья предусматривает максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы.

В ведомстве уточнили, что в однокомнатной квартире вместе с двумя малолетними детьми, 2016 и 2019 годов рождения, проживала неработающая мать, 1995 года рождения. «В квартире антисанитарные условия, отсутствует холодильник и плита», — добавили там.

По данным полиции, на мать детей составлен административный протокол, документ будет направлен на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних. Уточняется, что женщина поставлена на профилактический учет, один ребенок помещен в специализированное учреждение, а другой доставлен в медицинское учреждение для обследования.