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Общество ,  
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В Ульяновске завели дело из-за найденных в захламленной квартире детей

Фото: chpulsk / VK
Фото: chpulsk / VK

В Ульяновске возбудили уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей после обнаружения в захламленной квартире двух малолетних детей, сообщили РБК в пресс-службе управления МВД по региону.

«Органами дознания ОМВД России по Засвияжскому району города Ульяновска возбуждено уголовное дело по статье 156 УК России «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», — говорится в сообщении. Данная статья предусматривает максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы.

В ведомстве уточнили, что в однокомнатной квартире вместе с двумя малолетними детьми, 2016 и 2019 годов рождения, проживала неработающая мать, 1995 года рождения. «В квартире антисанитарные условия, отсутствует холодильник и плита», — добавили там.

По данным полиции, на мать детей составлен административный протокол, документ будет направлен на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних. Уточняется, что женщина поставлена на профилактический учет, один ребенок помещен в специализированное учреждение, а другой доставлен в медицинское учреждение для обследования.

СК начал проверку из-за брошенных в захламленной квартире детей
Общество
Фото:chpulsk / VK

По данным прокуратуры, брошенных детей обнаружили 31 июля. «По предварительной информации, матерью малолетних допускались нарушения в части обеспечения их продуктами питания, одеждой и спальными местами», — говорилось в сообщении. Как уточнили в СК, квартира находилась в непригодном для нормальной жизни состоянии: в ней отсутствуют мебель, холодильник, плита. «В квартире антисанитарные условия. У детей не имеется одежды и обуви», — пояснили в ведомстве.

В связи с инцидентом СК начал проверку. «В настоящее время дети изъяты из семьи и помещены в медицинские учреждения», — добавили там.

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