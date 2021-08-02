СК начал проверку из-за брошенных в захламленной квартире детей

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Следственный комитет начал проверку после обнаружения в захламленной квартире многоэтажного дома в Ульяновске двух малолетних детей без присмотра, сообщается на сайте ведомства. Проверку также организовала прокуратура Ульяновской области.

«РИА Новости» со ссылкой на УМВД по региону сообщает о возбуждении уголовного дела по ст. 156 УК «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Максимальное наказание по ней — лишение свободы на три года.

Детей обнаружили 31 июля. «По предварительной информации, матерью малолетних допускались нарушения в части обеспечения их продуктами питания, одеждой и спальными местами», — говорится в сообщении прокуратуры. Как рассказали в СК, квартира находилась в непригодном для нормальной жизни состоянии: в ней отсутствуют мебель, холодильник, плита. «В квартире антисанитарные условия. У детей не имеется одежды и обуви», — пояснили в ведомстве.

Мать занималась воспитанием детей в одиночку. Ранее семья на профилактическом учете не находилась. «В настоящее время дети изъяты из семьи и помещены в медицинские учреждения», — добавили в СК.