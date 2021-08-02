Захарова прокомментировала слова главы МИД Украины о камнях с неба

Мария Захарова (Фото: Александр Кулебякин / Global Look Press)

Заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, пригрозившего России «камнями с неба» и заявившего о скором возвращении Крыма, свидетельствуют об истинном состоянии украинских войск, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Зачем-то выдал военную тайну и рассказал, что осталось от Вооруженных сил Украины», — написала она.

Кулеба в интервью Евгению Киселеву сравнил ситуацию вокруг Крыма с положением отошедших к Пруссии Эльзаса и Лотарингии во время франко-прусской войны 1870–1871 годов. «Французская элита четко знала, что она сделает при первой же возможности — это вернет Эльзас и Лотарингию», — напомнил Кулеба.

«Как писали во время аннексии, «главное — вернуться в Россию, а так хоть камни с неба», — пожалуйста, будут и камни с неба, много чего будет. Мы дождемся своего времени», — заявил Кулеба.