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Еще два человека умерли после пожара на химкомбинате под Ростовом

Фото: ФКП «Комбинат «Каменский»
Фото: ФКП «Комбинат «Каменский»

Еще два человека умерли в реанимации после взрыва на химическом комбинате «Каменский» в Ростовской области, общее число погибших выросло до шести человек, сообщает «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники.

О том, что число жертв аварии на химической заводе выросло до шести, также сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах города Каменска-Шахтинского.

Авария на химкомбинате «Каменский» произошла вечером 29 июля. О том, что в результате происшествия пострадали семь человек, сообщили в пресс-службе организации. О смерти четырех из семи пострадавших писало издание 161.ru со ссылкой на источник в Центральной городской больнице города Каменска-Шахтинского. Это 54-летняя женщина и мужчины в возрасте 31, 39 и 42 лет. Тела всех погибших было полностью поражены ожогами. Еще два пострадавших были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких и находились в коме. Последнего пациента — 34-летнего мужчину — перевезли на лечение в Ростов.

Комбинат «Каменский» — крупное предприятие в Ростовской области, выпускающее клей, антифриз, а также лаки, смолы, пленочные поливинилхлоридные покрытия и бытовую химию. Одновременно он конструирует оборудование и емкости специального назначения.

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Фото:Mirko Wolf / dpa / Global Look Press

В пресс-службе минздрава Ростовской области отказались от комментариев. РБК направил запрос в региональное отделение Следственного комитета.

Спустя почти сутки в пресс-службе комбината подтвердили информацию об аварии и пожаре. Там добавили, что возгорание, которое спровоцировало взрыв, «было ликвидировано в кратчайшие сроки системой пожарной безопасности и прибывшим пожарным расчетом». Как отмечается в сообщении, для расследования обстоятельств ЧП сформирована оперативная группа.

По предварительной информации, инцидент произошел из-за неисправности оборудования и нарушения техники безопасности на предприятии.

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