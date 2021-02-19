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Общество ,  
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В Египте туристический автобус с россиянами попал в ДТП

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters
Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

В Египте туристический автобус, в котором в том числе были российские граждане, попал в ДТП. Об этом сообщает посольство России в Египте в Twtter.

«Никто из находившихся в нем шести граждан России серьезно не пострадал», — говорится в сообщении.

В загранучреждении указали, что россиянам своевременно оказали необходимую медпомощь.

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

«РИА Новости» со ссылкой на представителя российского посольства пишет, что туристы получили незначительные ушибы. Сейчас нет угрозы их жизням и они возвращаются в свои отели.

В автобусе были также граждане Украины. Как сообщил в Twitter представитель украинского МИДа Олег Николенко, пострадали три украинских гражданина. Их госпитализировали.

Украинский посол в Египте Евгений Микитенко сказал, что один из граждан получил тяжелые травмы, двое других — легкие, передает Zn.ua. Всего, по его словам, в автобусе было 60 пассажиров.

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