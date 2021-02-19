В Египте туристический автобус с россиянами попал в ДТП

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

В Египте туристический автобус, в котором в том числе были российские граждане, попал в ДТП. Об этом сообщает посольство России в Египте в Twtter.

«Никто из находившихся в нем шести граждан России серьезно не пострадал», — говорится в сообщении.

В загранучреждении указали, что россиянам своевременно оказали необходимую медпомощь.

«РИА Новости» со ссылкой на представителя российского посольства пишет, что туристы получили незначительные ушибы. Сейчас нет угрозы их жизням и они возвращаются в свои отели.