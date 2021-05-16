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Общество ,  
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В Астраханской области при столкновении судна с лодкой пострадали дети

В Астраханской области вблизи села Вичуга Камызякского района маломерное судно столкнулось с моторной лодкой, пострадали несколько человек. Об этом говорится на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК.

«В результате столкновения есть пострадавшие, в том числе и несовершеннолетние», — уточняется в сообщении. Источник ТАСС в экстренных службах указал, что среди пострадавших трое детей и один взрослый.

В Астраханской области при столкновении лодки с деревом погибла женщина
Общество
Фото:Николай Гынгазов / Global Look Press

Инцидент произошел в акватории ерика Вичуга. Ведется доследственная проверка.

В мае 2020-го моторная лодка врезалась в дерево на реке Сарбай вблизи рабочего поселка Разино Астраханской области. В ней находились двое мужчин и три женщины, в результате одна из женщин погибла, еще три человека пострадали.

Астрахань Дети лодка авария Астраханская область
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