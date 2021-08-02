Путин поздравил Пашиняна с назначением на должность премьер-министра

Никол Пашинян и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с назначением на должность. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

«Рассчитываю, что деятельность возглавляемого вами правительства будет способствовать дальнейшему развитию дружественных, союзнических российско-армянских отношений, а также упрочению мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе», — говорится в телеграмме.

Также Путин заявил о готовности сотрудничать по вопросам актуальной двусторонней и региональной повестки.

Пашинян вновь возглавил правительство Армении 2 августа после соответствующего указа президента страны Армена Саркисяна. Пашинян впервые стал премьером в 2018 году.