YouTube начал тестировать более дешевую платную подписку

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Видеохостинг YouTube, которым владеет компания Google, тестирует новый вариант платной подписки на свои сервисы — Premium Lite, сообщает портал The Verge со ссылкой на представителей хостинга. Страница для покупки услуги уже появилась на сайте компании, однако ее оформление недоступно.

«Мы предлагаем новую подписку на услуги, которая будет доступна массовой аудитории. Она проходит тестирование в странах Северной Европы и Бенилюкса, кроме Исландии», — заявил представитель YouTube.

По его словам, подписка Premium Lite будет стоить €6,99 в месяц (покупка продукта в местной валюте обойдется пользователям в ту же сумму). Для сравнения: существующий тариф YouTube Premium стоит около €11,99 ежемесячно. Получается, что подписка Lite будет стоить на 40% дешевле.

Платный тариф YouTube Premium, который видеохостинг распространяет сейчас, позволяет пользователям не смотреть рекламные ролики и воспроизводить видео в фоновом режиме. Те, кто купил услугу, также могут загружать видео на мобильные устройства и пользоваться услугами сервиса YouTube Music. В обновленный тариф Premium Lite войдет только просмотр роликов без рекламы, других функций в нем не будет.