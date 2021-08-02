В Минобороны объяснили остановку САУ «Малка» под мостом в Новосибирске

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Представители Центрального военного округа опровергли информацию о том, что самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С7М «Малка», установленная на тягач, застряла под мостом. Об этом они рассказали «Российской газете».

В ЦВО заявили, что тягач остановился под мостом, чтобы спустить шины для дальнейшей транспортировки.

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Ранее в социальных сетях и местных СМИ появились фотографии артиллерийской установки под мостом. В частности, фотографии опубликовало издание Ngs.ru.

Весной в Санкт-Петербурге на два месяца закрыли проезд под так называемым «мостом глупости». Мост через левый приток реки Кузьминки на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области был построен в 2009 году. Под мостом проходит улица Труда, однако движению грузовых автомобилей по ней мешает то, что мост нависает над дорогой довольно низко. Как рассказали в комитете города по развитию транспортной инфраструктуры, проезд был закрыт из-за многочисленных ДТП.