В Петербурге закроют проезд под «мостом глупости»

С момента постройки моста под ним застряло более 200 автомобилей. Теперь габариты проезда под мостом планируется увеличить

Фото: Мост глупости (официальная группа) / VK

Движение автотранспорта по дороге, проходящей под так называемым мостом глупости в Санкт-Петербурге, будет закрыто на два месяца — с 13 марта по 15 мая 2021 года. В городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры РБК сообщили, что решение принято «в связи с большим количеством аварий с участием малого грузового транспорта».

Мост через левый приток реки Кузьминки на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области был построен в 2009 году. Под мостом проходит улица Труда, однако движению грузовых автомобилей по ней мешает то, что мост нависает над дорогой довольно низко. Перед мостом установлены знаки, предупреждающие, что предельная допустимая высота автомобиля не должна превышать 2,7 м, а на самом мосту вывешивали предупреждающие баннеры: «Опасно! Низкий мост. Газель не проедет». Тем не менее под мостом после его постройки застряло множество грузовиков. В начале 2021 года в Петербурге даже отмечали своеобразный «юбилей» — 200-ую жертву моста.

12 марта в группе во «ВКонтакте» под названием «Мост глупости» выложили фотографии еще двух застрявших под мостом автомобилей — «Газели» и попытавшегося объехать ее автофургона. Общее число ДТП, по данным создателей группы, таким образом увеличилось до 204.