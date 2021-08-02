Нарышкин заявил о чувстве гордости из-за попадания под санкции США

Сергей Нарышкин (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что гордится тем, что попал под санкции США. Об этом он сказал в интервью Владимиру Соловьеву на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

«Вы ведь в санкционном списке?» — спросил главу СВР Соловьев. Тот ответил: «Да, конечно».

После этого журналист заметил: «Спросил, как обидел, да?» «Это предмет гордости», — ответил Нарышкин и рассмеялся. «Я туда еще попал с самого начала, еще когда был депутатом Государственной думы», — пояснил он.

Нарышкин находится под американскими санкциями с 2014 года. Тогда он был спикером Госдумы. Речь идет о визовых и экономических ограничениях в отношении целого ряда российских чиновников, введенных за «нарушение территориальной целостности» Украины или за коррупцию. Санкции предполагают заморозку активов оказавшихся в санкционном списке лиц и отказ в разрешении на въезд в США.