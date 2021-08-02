В Москве машина перевернулась в ДТП с пятью автомобилями

Фото: incident.moscow / VK

Один из пяти автомобилей, которые столкнулись на Минской улице на западе Москвы, перевернулся на бок. Об этом сообщил департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале. Инцидент произошел после выезда одной из машин на встречную полосу, при столкновении пострадал сотрудник ДПС.

«На Минской улице, владение 2А по направлению к Кутузовскому проспекту столкнулись пять автомобилей. Один из автомобилей опрокинулся на бок», — говорится в сообщении дептранса.

После аварии было затруднено движение на 1,3 км, следует из публикации. Позднее дептранс сообщил, что пострадали в происшествии три человека.

Водитель автомобиля «Хендай Портер» не справился с управлением и столкнулся с тремя другими машинами, которые ждали «зеленого» сигнала. Об этом сообщает Telegram-канал столичной Госавтоинспекции. От столкновения одну из них отбросило на встречную полосу, где она врезалась в еще один автомобиль. В обстоятельствах ДТП разбираются автоинспекторы.