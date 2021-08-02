Командующий ВДВ поздравил ветеранов и личный состав с Днем десантника

Андрей Сердюков (Фото: Минобороны РФ / Global Look Press)

Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков поздравил ветеранов и личный состав с 91-й годовщиной образования ВДВ. Об этом он сообщил в интервью газете «Красная звезда».

«Сегодня мы празднуем 91-ю годовщину образования наших славных Воздушно-десантных войск! <...> Как командующий войсками, выражаю благодарность всему личному составу и ветеранам войск за добросовестный ратный труд, верность воинскому долгу и военной присяге, любовь к родной Отчизне!» — сообщил Сердюков.

Командующий отметил, что успех ВДВ основан на «внутреннем духе русского воинства, взаимовыручке и настоящей мужской дружбе», которые превращают «десантное братство» в семью. Он пожелал бойцам крепкого здоровья, семейного благополучия и новых свершений на благо России. Как передает телеканал «Звезда», отдельно Сердюков отметил заслуги ветеранов ВДВ.

«Особая гордость — наши ветераны, для которых служба стала смыслом жизни и самым важным делом. Ваш опыт — пример высокого профессионализма, который передается нынешним поколениям защитников Отечества. Самые теплые слова признательности в адрес родителей, жен, детей за поддержку наших военнослужащих, которые выбрали своей профессией защиту Родины», — поблагодарил генерал-полковник.