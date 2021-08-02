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Командующий ВДВ поздравил ветеранов и личный состав с Днем десантника

Андрей Сердюков
Андрей Сердюков (Фото: Минобороны РФ / Global Look Press)

Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков поздравил ветеранов и личный состав с 91-й годовщиной образования ВДВ. Об этом он сообщил в интервью газете «Красная звезда».

«Сегодня мы празднуем 91-ю годовщину образования наших славных Воздушно-десантных войск! <...> Как командующий войсками, выражаю благодарность всему личному составу и ветеранам войск за добросовестный ратный труд, верность воинскому долгу и военной присяге, любовь к родной Отчизне!» — сообщил Сердюков.

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Фото:Руслан Шамуков / ТАСС

Командующий отметил, что успех ВДВ основан на «внутреннем духе русского воинства, взаимовыручке и настоящей мужской дружбе», которые превращают «десантное братство» в семью. Он пожелал бойцам крепкого здоровья, семейного благополучия и новых свершений на благо России. Как передает телеканал «Звезда», отдельно Сердюков отметил заслуги ветеранов ВДВ.

«Особая гордость — наши ветераны, для которых служба стала смыслом жизни и самым важным делом. Ваш опыт — пример высокого профессионализма, который передается нынешним поколениям защитников Отечества. Самые теплые слова признательности в адрес родителей, жен, детей за поддержку наших военнослужащих, которые выбрали своей профессией защиту Родины», — поблагодарил генерал-полковник.

Сердюков добавил, что за мужество и героизм десятки тысяч военнослужащих ВДВ были награждены орденам и медалями, 296 десантников удостоены звания Героя Советского Союза, а 110 — Героя Российской Федерации.

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По словам командующего, сегодня ВДВ оснащены самым современным вооружением, военной и специальной техникой и готовы выполнять любые поставленные задачи. Количество новой техники в войсковых частях и подразделениях к концу 2021 года должно достичь 75%. Для этого ВДВ должны получить более 300 единиц вооружения, военной и специальной техники и более 12 тыс. комплектов средств десантирования и парашютных систем.

Ранее власти Санкт-Петербурга пригрозили отключить 2 августа из-за празднования Дня ВДВ фонтаны; «Водоканал Санкт-Петербурга» попросил усилить их охрану. Кроме того, в связи с рекомендациями Роспотребнадзора было ограничено проведение массовых мероприятий в этот день.

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