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На Сахалине женщину заподозрили в неосторожном убийстве второго ребенка

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

На Сахалине 26-летняя женщина во сне задавила двухмесячного сына, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, в одном из домов по улице Долинская в Южно-Сахалинске женщина уснула вместе с двухмесячным сыном на диване и придавила его телом. Ребенок умер от механической асфиксии от сдавливания грудной клетки и живота, уточнили в СК. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).

«Ранее женщина была судима за совершение аналогичного преступления», — говорится в сообщении.

По этой статье предусмотрено наказание в виде исправительных или принудительных работ либо ограничение или лишение свободы на срок до двух лет. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

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Фото: Максим Григорьев / ТАСС

В январе 2020 года в Южно-Сахалинске 24-летнюю женщину обвинили в причинении смерти по неосторожности одной из ее дочерей-двойняшек, сообщал в пресс-службе СК. Это произошло в квартире на проспекте Мира. Женщина оставила девочек без присмотра в ванной, наполненной водой, а когда вернулась, обнаружила одну из них без признаков жизни. СК сообщил, что смерть ребенка наступила от «механической асфиксии от закрытия просвета дыхательных путей водой при утоплении». Девочке было 1,5 года.

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Местный портал Sahalin.Info сообщает без уточнения источника информации, что в обоих случаях речь идет об одной и той же женщине. Без указания на источник об этом также пишет издание Аstv.ru.

Сахалин смерть младенца младенец смерть по неосторожности
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