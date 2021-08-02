На Сахалине женщину заподозрили в неосторожном убийстве второго ребенка

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На Сахалине 26-летняя женщина во сне задавила двухмесячного сына, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, в одном из домов по улице Долинская в Южно-Сахалинске женщина уснула вместе с двухмесячным сыном на диване и придавила его телом. Ребенок умер от механической асфиксии от сдавливания грудной клетки и живота, уточнили в СК. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).

«Ранее женщина была судима за совершение аналогичного преступления», — говорится в сообщении.

По этой статье предусмотрено наказание в виде исправительных или принудительных работ либо ограничение или лишение свободы на срок до двух лет. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.