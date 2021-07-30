РЖД сообщили об отставке первого замгендиректора

Анатолий Краснощек (Фото: company.rzd.ru)

Первый заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги» Анатолий Краснощек покинул свой пост. Об этом сообщили в пресс-службе компании в Telegram.

«Первый заместитель генерального директора Анатолий Краснощек принял решение завершить свою трудовую деятельность на данном посту», — говорится в сообщении.

В пресс-службе объявили, что он станет старшим советником главы ОАО «РЖД», а на его место назначили Сергея Кобзева.

О готовящейся отставке Краснощека с поста замгендиректора ранее сообщали источники РБК. Один из собеседников РБК рассказывал, что он решил уйти по личным обстоятельствам, об этом стало известно еще весной. По его словам, обсуждалась возможность назначения Краснощека ректором Петербургского государственного университета путей сообщения (ПГУПС).