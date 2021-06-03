Курц объяснил поддержку «Северного потока-2» со стороны Австрии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 73,5 (+0,26) Инвестиции, 02 июн, 13:21
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 89,69 (+0,09) Инвестиции, 02 июн, 13:21
Игрока унесли на носилках во время матча НХЛ Спорт, 10:14 Риелторы назвали стоимость аренды самой дорогой съемной квартиры Москвы Недвижимость, 10:13 Пять инвестиционных платформ Катара для запуска бизнес-проектов Партнерский материал, 10:12 Власти назвали срок запуска трассы беспилотников от Москвы до Петербурга Бизнес, 10:10 В Госдуме назвали «выстрелом в ногу» SWIFT возможное отключение России Экономика, 10:08 Аксаков объяснил невозможность легализации биткоина в России Крипто, 10:04 Между гедонизмом и экономией: кто вы по шкале трат. Тест РБК и Банк ДОМ.РФ, 10:01 Как декарбонизация сохраняет конкурентоспособность промышленности России Партнерский материал, 10:00 Евтушенков объяснил отказ от покупки Тинькофф Банка Финансы, 10:00 США объяснили санкции против болгарского олигарха связями с Россией Политика, 09:59 Капитализация «Тинькофф» превысила ₽1 трлн. Похоже, это не предел Pro, 09:42 Захарова назвала американский закон об иноагентах анахронизмом Политика, 09:38 Курц объяснил поддержку «Северного потока-2» со стороны Австрии Политика, 09:36 Как заработать на индустриальной недвижимости без большого капитала Партнерский материал, 09:32
Политика ,  
0 

Курц объяснил поддержку «Северного потока-2» со стороны Австрии

Фото: Jens Büttner / DPA / ТАСС
Фото: Jens Büttner / DPA / ТАСС

Строительство газопровода «Северный поток-2» отвечает экономическим интересам Австрии. Об этом заявил канцлер страны Себастьян Курц в интервью ТАСС.

«Я очень рад, что США теперь больше не угрожают санкциями компаниям, участвующим в проекте «Северный поток-2». Мы, как и Германия, продолжаем поддерживать «Северный поток-2», потому что это отвечает нашим экономическим интересам», — сказал Курц.

Он пояснил, что этот газопровод поможет диверсифицировать маршруты энергоснабжения и, таким образом, послужит обеспечению энергетической безопасности Европы.

Зеленский заявил о «флеш-рояле» у России из-за «Северного потока-2»
Политика
Владимир Зеленский

В конце мая США включили в санкционный список две российские компании, одно учреждение и 13 судов, связанных со строительством газопровода «Северный поток-2». При этом Вашингтон не стал вводить санкции в отношении компании — оператора строительства трубопровода Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.

По словам президента США Джо Байдена, строительство трубопровода «Северный поток-2» «почти завершено», и введение новых санкций против проекта было бы «непродуктивным» для отношений Соединенных Штатов с Европой.

Проект «Северный поток-2» предусматривает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая общей мощностью 55 млрд куб. м в год. По ним газ будет поставляться в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.

Читайте на РБК Pro
Как развод уничтожает отлакированный образ «доброго» Гейтса Кто в России заработал на пандемии Как китайские электрокары за $10 тыс. перекроят автопром — Bloomberg Как номинальные гендиректора «сдают» судам настоящих владельцев
Австрия Себастьян Курц Северный поток-2
Материалы по теме
Экологи в ФРГ потребовали остановить строительство «Северного потока-2»
Политика
Кремль оценил решение США отказаться от санкций против «Северного потока»
Политика
Зеленский заявил о «флеш-рояле» у России из-за «Северного потока-2»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter