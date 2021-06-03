Курц объяснил поддержку «Северного потока-2» со стороны Австрии

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Строительство газопровода «Северный поток-2» отвечает экономическим интересам Австрии. Об этом заявил канцлер страны Себастьян Курц в интервью ТАСС.

«Я очень рад, что США теперь больше не угрожают санкциями компаниям, участвующим в проекте «Северный поток-2». Мы, как и Германия, продолжаем поддерживать «Северный поток-2», потому что это отвечает нашим экономическим интересам», — сказал Курц.

Он пояснил, что этот газопровод поможет диверсифицировать маршруты энергоснабжения и, таким образом, послужит обеспечению энергетической безопасности Европы.

В конце мая США включили в санкционный список две российские компании, одно учреждение и 13 судов, связанных со строительством газопровода «Северный поток-2». При этом Вашингтон не стал вводить санкции в отношении компании — оператора строительства трубопровода Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.