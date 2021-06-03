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Япония назвала неприемлемым задержание рыболовного судна в России

Кацунобу Като
Кацунобу Като (Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images)

Правительство Японии считает неприемлемым задержание японского рыболовного судна российскими пограничниками в Охотском море 28 мая. Об этом сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като.

«Российская сторона утверждает, что лов японским судном велся в российской эксклюзивной экономической зоне. Японская сторона настаивает, что промысел был в японской эксклюзивной экономической зоне. Мы считаем, что действия российской стороны неприемлемы», — сказал Като.

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Он напомнил, что МИД страны выразил протест России в связи с задержанием судна и потребовал его освобождения.

28 мая в Охотском море была обнаружена рыболовецкая шхуна под флагом Японии. Ее задержали сотрудники пограничной службы ФСБ.

На борту задержанного судна были обнаружены живые крабы, варено-мороженая крабовая продукция и промысловое оборудование. Шхуну доставили в порт Корсаков.

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