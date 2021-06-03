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Политика ,  
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МИД Германии ответил на заявление Кремля о транзите газа через Украину

Немецкое правительство хочет, чтобы Россия сохранила транзит газа через Украину после открытия газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил МИД ФРГ, передает «РИА Новости».

«Для федерального правительства [Германии] было и остается всегда самым важным, чтобы Украина, также с «Северным потоком 2», оставалась страной-транзитером», — уточнило ведомство.

Кремль назвал требование к Украине из-за газотранспортной системы
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Фото:Даниил Шамкин / Zuma / ТАСС

МИД отметил, что германская сторона активно выступала за то, чтобы Россия и Украина заключили новый договор о транзите газа после истечения предыдущего. По мнению властей ФРГ, это будет «важным сигналом для обеспечения европейской безопасности в газообеспечении».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия не намерена отказываться от украинского транзита и готова продлить договор о нем. Он добавил, что Украина, как собственник, в свою очередь должна обеспечивать нормальное состояние газотранспортной системы.

Россия и Украина подписали соглашение по транзиту газа в конце декабря 2019 года. Оно рассчитано на пять лет. Общий объем транзита газа на этот период составит 225 млрд куб. м — 65 млрд куб. м в 2020-м и по 40 млрд куб. м в 2021–2024 годах.

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