В ФМБА пообещали эффективность вакцины при любой мутации коронавируса

Вакцина от COVID-19 разработки Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) будет защищать организм при любой мутации вируса. Об этом заявила первый замруководителя агентства Татьяна Яковлев, передает газета «Известия».

«Какая бы мутация ни произошла, эта вакцина все равно будет защищать нас от COVID-19», — сказала она.

Яковлева пояснила, что вакцина агентства отличается от других подобных. Она вырабатывает не только гуморальный иммунитет (который действует не больше шести месяцев и может быть бессилен в случае мутации вируса), но и клеточный.

Специалист добавила, что пока разработчики не придумали название для вакцины. Яковлева отказалась раскрыть данные об эффективности препарата, указав, что они появятся после клинических исследований.