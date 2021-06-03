Помощник Байдена обсудил с советником канцлера ФРГ Россию и Украину

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Яном Хеккером Россию и Украину. Об этом говорится на сайте Белого дома.

«Они говорили о <...> приоритетах внешней политики, включая Россию, Украину, Иран, Сахель и Западные Балканы. Эксперты обоих правительств обсудили газопровод «Северный поток — 2», в том числе озабоченность CША по поводу рисков, которые он несет для Украины и европейской энергетической безопасности», — отмечается в сообщении.

Политики также говорили о предстоящей встрече лидеров G7 и саммите НАТО. Кроме того, они обсудили коллективные усилия по распространению вакцин против COVID-19 и координацию в области кибербезопасности.

Ранее Салливан предрек «трудные дни» в отношениях США с Россией.