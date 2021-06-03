Минэнерго пообещало не допустить дефицита бензина летом

Правительство и Минэнерго работают над тем, чтобы не допустить дефицита бензина в стране этим летом. Об этом сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает «Россия 24».

«Правительство РФ, Минэнерго РФ и другие ведомства работают над тем, чтобы не допустить развития сценария нехватки топлива летом», — заявил министр.

Шульгинов отметил, что, несмотря на влияние внешних факторов на топливный рынок России, рост цен бензина в опте ограничен правительственными мерами. По мнению министра, этого достаточно, чтобы создать стабильную ситуацию на рынке бензина и избежать дефицита. «Изменение цен на нефтепродукты будет в рамках динамики инфляции», — указал глава Минэнерго.