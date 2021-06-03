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ПМЭФ-2021 ,  
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Минэнерго пообещало не допустить дефицита бензина летом

Правительство и Минэнерго работают над тем, чтобы не допустить дефицита бензина в стране этим летом. Об этом сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает «Россия 24».

«Правительство РФ, Минэнерго РФ и другие ведомства работают над тем, чтобы не допустить развития сценария нехватки топлива летом», — заявил министр.

Минэнерго ответило на сообщения о риске дефицита бензина
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Шульгинов отметил, что, несмотря на влияние внешних факторов на топливный рынок России, рост цен бензина в опте ограничен правительственными мерами. По мнению министра, этого достаточно, чтобы создать стабильную ситуацию на рынке бензина и избежать дефицита. «Изменение цен на нефтепродукты будет в рамках динамики инфляции», — указал глава Минэнерго.

Он добавил, что ведомство мониторит ситуацию с ценами на нефтепродукты, а также контролирует графики ремонтов на НПЗ.

Рост цен на топливо на внутреннем рынке регулируется с помощью механизма демпфера. При высоких экспортных ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких должны заплатить в бюджет — это позволяет ограничить влияние колебаний цен на нефтяном рынке на стоимость производимого топлива. Этот механизм было решено создать в 2018 году, после того, как из-за роста цен на топливо правительству пришлось на некоторое время заморозить стоимость бензина.

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Новый механизм топливного демпфера заработал в России с 1 мая. В числе принятых мер — увеличение нормативов продаж на бирже. Замглавы Минэнерго Павел Сорокин отмечал, что демпфер показал себя как эффективный механизм по сдерживанию роста цен на АЗС, успешно работавший последние несколько лет. По мнению Сорокина, его отмена лишит рынок защитного механизма.

Минэнерго бензин дефицит Николай Шульгинов
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