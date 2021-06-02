Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 73,5 (+0,26) Инвестиции, 13:21
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 89,69 (+0,09) Инвестиции, 13:21
Фен, стайлер, выпрямитель: какой подарок выбрать самой себе РБК и Dyson, 23:25 Россиянка погибла в ДТП с туристическим автобусом в Египте Общество, 23:24 Губернатор привез на ПМЭФ метрового краба Юрия для удачи в инвестициях Общество, 23:08 14 раз за 100 лет: где и когда увидеть кольцеобразное солнечное затмение РБК и ПСБ, 22:51 Как будет действовать оппозиция после возбуждения новых уголовных дел Политика, 22:51 Сенат Чехии рассмотрит вопрос об импичменте президенту страны Земану Политика, 22:48 S&P увидело риск повысить санкциями зависимость Минска от Москвы Политика, 22:34 Трутнев обвинил «Росгеологию» в давлении на рынок Политика, 22:16 Как Катару удалось создать комфортную среду для развития бизнеса РБК и посольство Катара, 22:11 Байден не счел кибератаку на производителя мяса «проверкой» от Путина Политика, 22:07 Астрахань накрыла пыльная буря. Видео Общество, 22:00 Канделаки назвала ложью слова о нежелании показывать матч сборной России Спорт, 21:56 Лисин ответил анекдотом на слова Белоусова о деньгах металлургов Бизнес, 21:41 Видео о том, как Путин обсудил расширение выплат семьям школьников Общество, 21:41
Общество ,  
0 

Россиянка погибла в ДТП с туристическим автобусом в Египте

В Египте легковушка врезалась в туристический автобус, где были несколько россиян, одна отдыхающая из России погибла, сообщает российское посольство.

«При возвращении в Хургаду с экскурсионного тура в Каире автобус, в котором находилось 10 граждан России, попал в ДТП около 18:30 по местному времени. По имеющейся информации, в результате аварии погибла россиянка и несколько наших соотечественников получили синяки и ссадины», -говорится в сообщении.

Как пишет газета Akhbar el-Youm, авария произошла на трассе Каттамия — Айн-ас-Сохна. Дорожная инспекция установила, что легковая машина превысила скорость.

В Амурской области четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
Общество
Фото:МВД России по Амурской области

Посольство России в Египте уточнило, что в автобусе было десять россиян. «По имеющейся информации, в результате аварии погибла россиянка и несколько наших соотечественников получили синяки и ссадины. <...> Несколько сограждан уже вернулись в свои отели в Хургаде», — отмечается в сообщении.

Ранее на трассе Благовещенск — Гомелевка в Амурской области водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, из-за чего машина опрокинулась. Пострадали четыре человека, среди которых 15-летний подросток.

Читайте на РБК Pro
Как развод уничтожает отлакированный образ «доброго» Гейтса Кто в России заработал на пандемии Как китайские электрокары за $10 тыс. перекроят автопром — Bloomberg Как номинальные гендиректора «сдают» судам настоящих владельцев
ДТП туристический автобус Египет
Материалы по теме
В Амурской области четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
Общество
В ДТП с маршруткой в Астраханской области пострадали шесть человек
Общество
На Алтае трое погибли и 11 пострадали в ДТП с микроавтобусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter