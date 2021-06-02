Россиянка погибла в ДТП с туристическим автобусом в Египте

В Египте легковушка врезалась в туристический автобус, где были несколько россиян, одна отдыхающая из России погибла, сообщает российское посольство.

«При возвращении в Хургаду с экскурсионного тура в Каире автобус, в котором находилось 10 граждан России, попал в ДТП около 18:30 по местному времени. По имеющейся информации, в результате аварии погибла россиянка и несколько наших соотечественников получили синяки и ссадины», -говорится в сообщении.

Как пишет газета Akhbar el-Youm, авария произошла на трассе Каттамия — Айн-ас-Сохна. Дорожная инспекция установила, что легковая машина превысила скорость.

Посольство России в Египте уточнило, что в автобусе было десять россиян. «По имеющейся информации, в результате аварии погибла россиянка и несколько наших соотечественников получили синяки и ссадины. <...> Несколько сограждан уже вернулись в свои отели в Хургаде», — отмечается в сообщении.