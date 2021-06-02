В Амурской области четыре человека пострадали в ДТП с автобусом

В результате ДТП с автобусом в Амурской области пострадали четыре человека, среди которых 15-летний подросток. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Авария произошла вечером, 1 июня, на трассе «Благовещенск — Гомелевка». По данным правоохранительных органов, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

По факту ДТП прокуратура Амурской области начала проверку. В ходе проверки прокуратура выяснит обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия, проверит соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения, а также соблюдение перевозчиком законодательства в части прохождения регулярных технических и предрейсовых осмотров, добавили в ведомстве.

31 мая в Алтайском крае при столкновении легковушки с микроавтобусом три человека погибли, еще 11 пострадали. По данным регионального МЧС,

шестерых пострадавших госпитализировали с травмами средней степени тяжести. Пятеро с травмами легкой степени остались лечиться амбулаторно.