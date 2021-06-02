Видео о том, как Путин обсудил расширение выплат семьям школьников

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Новый вариант законопроекта будет предусматривать финансовую помощь тем семьям, где дети пойдут в школу в шесть лет. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Эту поддержку смогут получать в том числе семьи, дети которых, а нормативная база это позволяет, по заявлению родителей пойдут в школу с шести лет», — сказал Путин.

В предыдущем варианте законопроекта говорилось, что выплаты будут производиться тем семьям, где детям исполнилось шесть лет в марте этого года. Вице-премьер Татьяна Голикова указала, что правительство уже скорректировало эту позицию, и она отражена в новом варианте законопроекта, который пойдет на подпись главе государства.