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Видео о том, как Путин обсудил расширение выплат семьям школьников

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Новый вариант законопроекта будет предусматривать финансовую помощь тем семьям, где дети пойдут в школу в шесть лет. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Эту поддержку смогут получать в том числе семьи, дети которых, а нормативная база это позволяет, по заявлению родителей пойдут в школу с шести лет», — сказал Путин.

В предыдущем варианте законопроекта говорилось, что выплаты будут производиться тем семьям, где детям исполнилось шесть лет в марте этого года. Вице-премьер Татьяна Голикова указала, что правительство уже скорректировало эту позицию, и она отражена в новом варианте законопроекта, который пойдет на подпись главе государства.

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О выплатах семьям школьников Путин объявил в апреле этого года, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию. Глава государства уточнил, что на каждого ученика родители получат по 10 тыс. руб. Выплаты должны произвести в середине августа, чтобы семья успела подготовить ребенка к началу учебного года.

По информации Росстата, на 1 сентября прошлого года в России было 16,9 млн учеников школ. Исходя из этих данных, сумма выплат школьникам может составить примерно 170 млрд руб.

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