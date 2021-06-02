Путин пообещал подумать над смягчением ограничений по маткапиталу

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Ограничения в использовании материнского капитала связаны с необходимостью исключить возможность злоупотреблений, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством «Единой России» и участниками предварительного голосования за право баллотироваться в Госдуму. Его слова приводятся в Telegram-канале партии.

Победитель предварительного голосования «Единой России» в одном из округов Москвы, председатель Совета матерей Татьяна Буцкая во время встречи предложила расширить программу маткапитала, в частности отменить запрет на использование выплаты на ремонт жилья.

Глава государства пообещал подумать, но подчеркнул, что деньги не должны быть потрачены зря. «Нужно быть очень внимательным и аккуратным», — призвал он.

Начиная с 1 января 2020 года на получение маткапитала имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен первый ребенок. Размер выплаты составляет 483 882 руб.