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Путин пообещал подумать над смягчением ограничений по маткапиталу

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Ограничения в использовании материнского капитала связаны с необходимостью исключить возможность злоупотреблений, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством «Единой России» и участниками предварительного голосования за право баллотироваться в Госдуму. Его слова приводятся в Telegram-канале партии.

Победитель предварительного голосования «Единой России» в одном из округов Москвы, председатель Совета матерей Татьяна Буцкая во время встречи предложила расширить программу маткапитала, в частности отменить запрет на использование выплаты на ремонт жилья.

Глава государства пообещал подумать, но подчеркнул, что деньги не должны быть потрачены зря. «Нужно быть очень внимательным и аккуратным», — призвал он.

Маткапитал-2021: как потратить полмиллиона на улучшение жилищных условий
Недвижимость
Фото:ikrolevetc\shutterstock

Начиная с 1 января 2020 года на получение маткапитала имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен первый ребенок. Размер выплаты составляет 483 882 руб.

Если в семье родились двое детей, то помимо маткапитала за первенца ей положена выплата в размере 155 550 руб. за второго ребенка. Маткапитал на второго ребенка в семьях, где выплату за первого не получали, составит 639,4 тыс. руб.

Средства из маткапитала можно потратить в том числе на образование детей, улучшение жилищных условий и формирование накопительной части пенсии матери.

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Однако с апреля женщины, использовавшие маткапитал на формирование накопительной части пенсии, могут отозвать средства из негосударственных пенсионных фондов и распорядиться ими по-другому.

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