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Пандемия коронавируса ,  
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Маврикий зарегистрировал российскую вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт»

Фото: Jeff Tzu-chao Lin / imageBROKER.com / Global Look Press
Фото: Jeff Tzu-chao Lin / imageBROKER.com / Global Look Press

Министерство здравоохранения Республики Маврикий зарегистрировало российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Регистрация препарата «Спутник Лайт» позволит добавить в национальный портфель Маврикия еще одну безопасную и эффективную вакцину против коронавируса», — отметил генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

22 марта Маврикий одобрил еще одну российскую вакцину от коронавируса — «Спутник V». Регистрация была осуществлена в рамках ускоренной процедуры.

Вакцина «Спутник Лайт» создана на основе рекомбинантного аденовируса человека 26-го серотипа. Ее эффективность составила 79,4% по результатам анализа данных привитых препаратом россиян с 28-го дня после иммунизации.

В России «Спутник Лайт» зарегистрировали 6 мая этого года. В Центре имени Гамалеи заверили, что новая вакцина эффективна против всех штаммов коронавируса, в том числе новых.

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Источник: JHU
Данные по миру i

Маврикий коронавирус COVID-19 вакцина Спутник Лайт РФПИ
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