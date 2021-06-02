Маврикий зарегистрировал российскую вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт»

Фото: Jeff Tzu-chao Lin / imageBROKER.com / Global Look Press

Министерство здравоохранения Республики Маврикий зарегистрировало российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Регистрация препарата «Спутник Лайт» позволит добавить в национальный портфель Маврикия еще одну безопасную и эффективную вакцину против коронавируса», — отметил генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев.

22 марта Маврикий одобрил еще одну российскую вакцину от коронавируса — «Спутник V». Регистрация была осуществлена в рамках ускоренной процедуры.

Вакцина «Спутник Лайт» создана на основе рекомбинантного аденовируса человека 26-го серотипа. Ее эффективность составила 79,4% по результатам анализа данных привитых препаратом россиян с 28-го дня после иммунизации.



В России «Спутник Лайт» зарегистрировали 6 мая этого года. В Центре имени Гамалеи заверили, что новая вакцина эффективна против всех штаммов коронавируса, в том числе новых.