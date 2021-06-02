Жена Гудкова назвала сувениром найденный в квартире «снаряд»

Video

«Снаряд» в доме задержанного оппозиционера Дмитрия Гудкова, о котором ранее писали Telegram-каналы, — принадлежащий его отцу сувенир, в котором хранится алкоголь. Об этом сообщила супруга Гудкова Валерия. Ее пост размещен в Telegram-канале оппозиционера.

«Да, это просто полая железяка, завалявшаяся среди разных спортивных кубков и каких-то сувениров. Собственно, это и есть сувенир», — говорится в сообщении.

По словам супруги Гудкова, вес сувенира — 200 г. На видео она продемонстрировала, что он — полый внутри и постучала по нему.