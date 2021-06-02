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Жена Гудкова назвала сувениром найденный в квартире «снаряд»

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«Снаряд» в доме задержанного оппозиционера Дмитрия Гудкова, о котором ранее писали Telegram-каналы, — принадлежащий его отцу сувенир, в котором хранится алкоголь. Об этом сообщила супруга Гудкова Валерия. Ее пост размещен в Telegram-канале оппозиционера.

«Да, это просто полая железяка, завалявшаяся среди разных спортивных кубков и каких-то сувениров. Собственно, это и есть сувенир», — говорится в сообщении.

Жена Гудкова назвала ложью данные о найденных у него дома боеприпасах
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Дмитрий Гудков с супругой Валерией

По словам супруги Гудкова, вес сувенира — 200 г. На видео она продемонстрировала, что он — полый внутри и постучала по нему.

Дмитрий Гудков — экс-депутат Госдумы, сын отставного офицера ФСБ Геннадия Гудкова. 1 июня Гудкова-младшего задержали по подозрению в неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015–2017 годах. В доме политика прошли обыски.

Telegram-канал Life-shot ранее опубликовал фотографии патронов и одного «снаряда», похожего на заряд для гранатомета. Life-shot сообщал, что боеприпасы были найдены дома у Дмитрия Гудкова и сейчас следствие решает вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконное хранение оружия.

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Супруга политика опровергла сообщение о боеприпасах. Она пояснила, что патроны нашли у отца оппозиционера. По словам Валерии Гудковой, они остались от наградного оружия. Лицензия на оружие сейчас находится на продлении.

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