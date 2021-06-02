Жена Гудкова назвала ложью данные о найденных у него дома боеприпасах

Дмитрию Гудкову не грозит уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов, о котором писали Telegram-каналы, найденные при обысках патроны относятся к наградному оружию его отца, рассказала супруга политика

Дмитрий Гудков с супругой Валерией (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Супруга оппозиционера Дмитрия Гудкова опровергла сообщения о том, что против него будет возбуждено уголовное дело в связи с найденными «на одной из квартир» политика боеприпасами, пост об этом она опубликовала в Facebook.

«Информация... о том, что у Дмитрия найдены патроны и будет возбуждено дело о незаконном хранении оружия, — ложь. Патроны были найдены в доме Геннадия Гудкова [отца], они от его наградного оружия, на которое есть все документы, Дмитрий ни к дому, ни к оружию отношения не имеет», — рассказала она.

Валерия Гудкова уточнила, что в связи с тем, что Гудков-старший находится за границей, лицензия на оружие действительно была просрочена на три месяца, но она уже находится на оформлении. «Из нашего дома были изъяты только блокнот и папка с документами», — подчеркнула она.

О найденных в доме Гудкова-младшего боеприпасах ранее писали Telegram-каналы. РБК обратился за комментарием к адвокату Дмитрия Гудкова, в ГУ МВД по Москве и ГСУ СКР по Москве.

Геннадий Гудков, отец оппозиционера и экс-депутата Дмитрия Гудкова, — полковник в отставке, с начала 1980-х годов по январь 1993 года работал в органах госбезопасности.