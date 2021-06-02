Советник главы экооператора назвал скидки за сдачу бутылок в фандоматы

«Также возможно снижение платы за вывоз твердых коммунальных отходов и прямое зачисление на банковскую карточку. Но этот способ будет возможен и эффективен при решении вопроса об отмене НДФЛ, пока он прорабатывается», — сообщили в пресс-службе оператора.
Автоматы будут считывать сданную тару по штрих-коду. Пустая тара отправится на переработку, а из полученного вторсырья будут изготавливать продукцию на продажу. За день один фандомат сможет принять до 600 пустых бутылок и банок.
В РЭО рассказали, что ведутся переговоры с крупнейшими ретейлерами, в частности с «Перекрестком», «Магнитом», «Пятерочкой», «Глобусом», при содействии Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
В рамках пилотного проекта уже в этом году фандоматы поставят в Челябинской, Белгородской и Нижегородской областях. Также рассматриваются заявки от 24 регионов. Потенциал рынка фандоматов в России оценивается в 150 тыс. автоматов. Для сравнения: в Германии установлено 135 тыс. фандоматов, в Швеции — 14 тыс. (на 10 млн жителей), отметил советник.
На реализацию проекта в 2021-2022 гг. потребуется 6 млрд руб.
Российский экологический оператор был создан в январе 2019 года по указу президента. Он работает над реализацией национального проекта «Экология», задача которого — сократить объем захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО) и снизить экологическую нагрузку на население. К 2030 году Россия должна довести сортировку до 100% объема ТКО и снизить на 50% ТКО, отправляемые на полигоны.
В марте в пресс-службе заместителя главы правительства Подмосковья Евгения Хромушина сообщили РБК, что власти планируют установить в общественных местах пункты приема тары. Сданные бутылки и банки жители смогут обменять на фастфуд.
«С Burger King и другими сетями ведутся переговоры об обмене штрих-кодов из таких фандоматов на комбо-обеды», — сказали в пресс-службе.
Первые три фандомата уже установлены в здании правительства Красногорска. Пока они принимают только пластиковую и алюминиевую тары. До конца года автоматы появятся в том числе в 500 школах и 300 торговых сетях.
«Сдавший бутылку человек получает чек с баллами, регистрирует их и обменивает на штрихкод. Особенно интересно поощрение в виде комбо-обедов будет школьникам. <...> Также планируется монетизировать процесс сдачи бутылок путем перечисления на банковские карты или [проездные] карты «Стрелка», — пояснил Хромушин.