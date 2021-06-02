Советник главы экооператора назвал скидки за сдачу бутылок в фандоматы

За одну банку или бутылку, сданную в фандомат, может быть возвращено от 1 до 5 руб. Сообщил советник главы Российского экологического оператора (РЭО) Михаил Панченко, отвечая на вопрос РБК в ходе ПМЭФ.

Также за сдачу тары будет полагаться скидка в магазине. Например, пачку молока можно будет купить на 2-3 руб. дешевле.

В России в 2021 и 2022 годах появятся 10 тыс. фандоматов — автоматов по приему пластиковой, стеклянной и алюминиевой тары — в десяти регионах, сообщил глава РЭО Денис Буцаев. Автоматы уже установили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В регионах России фандоматы будут установлены в жилых комплексах, торговых центрах, общественных пространствах и на транспортных узлах. Граждане смогут сдавать стеклянные и пластиковые бутылки, алюминиевые банки в обмен на скидки, бонусы или баллы, которые потом можно обменять на деньги.

Фандоматы снабдят считывателем для банковских карт, добавил Панченко.