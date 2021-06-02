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ПМЭФ-2021 ,  
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Советник главы экооператора назвал скидки за сдачу бутылок в фандоматы

За одну банку или бутылку, сданную в фандомат, может быть возвращено от 1 до 5 руб. Сообщил советник главы Российского экологического оператора (РЭО) Михаил Панченко, отвечая на вопрос РБК в ходе ПМЭФ.

Также за сдачу тары будет полагаться скидка в магазине. Например, пачку молока можно будет купить на 2-3 руб. дешевле.

В России в 2021 и 2022 годах появятся 10 тыс. фандоматов — автоматов по приему пластиковой, стеклянной и алюминиевой тары — в десяти регионах, сообщил глава РЭО Денис Буцаев. Автоматы уже установили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В регионах России фандоматы будут установлены в жилых комплексах, торговых центрах, общественных пространствах и на транспортных узлах. Граждане смогут сдавать стеклянные и пластиковые бутылки, алюминиевые банки в обмен на скидки, бонусы или баллы, которые потом можно обменять на деньги.

Фандоматы снабдят считывателем для банковских карт, добавил Панченко.

«Также возможно снижение платы за вывоз твердых коммунальных отходов и прямое зачисление на банковскую карточку. Но этот способ будет возможен и эффективен при решении вопроса об отмене НДФЛ, пока он прорабатывается», — сообщили в пресс-службе оператора.

Автоматы будут считывать сданную тару по штрих-коду. Пустая тара отправится на переработку, а из полученного вторсырья будут изготавливать продукцию на продажу. За день один фандомат сможет принять до 600 пустых бутылок и банок.

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В РЭО рассказали, что ведутся переговоры с крупнейшими ретейлерами, в частности с «Перекрестком», «Магнитом», «Пятерочкой», «Глобусом», при содействии Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

В рамках пилотного проекта уже в этом году фандоматы поставят в Челябинской, Белгородской и Нижегородской областях. Также рассматриваются заявки от 24 регионов. Потенциал рынка фандоматов в России оценивается в 150 тыс. автоматов. Для сравнения: в Германии установлено 135 тыс. фандоматов, в Швеции — 14 тыс. (на 10 млн жителей), отметил советник.

На реализацию проекта в 2021-2022 гг. потребуется 6 млрд руб.

Российский экологический оператор был создан в январе 2019 года по указу президента. Он работает над реализацией национального проекта «Экология», задача которого — сократить объем захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО) и снизить экологическую нагрузку на население. К 2030 году Россия должна довести сортировку до 100% объема ТКО и снизить на 50% ТКО, отправляемые на полигоны.

В Подмосковье представили автоматы по приему бутылок в обмен на фастфуд
Общество

В марте в пресс-службе заместителя главы правительства Подмосковья Евгения Хромушина сообщили РБК, что власти планируют установить в общественных местах пункты приема тары. Сданные бутылки и банки жители смогут обменять на фастфуд.

«С Burger King и другими сетями ведутся переговоры об обмене штрих-кодов из таких фандоматов на комбо-обеды», — сказали в пресс-службе.

Первые три фандомата уже установлены в здании правительства Красногорска. Пока они принимают только пластиковую и алюминиевую тары. До конца года автоматы появятся в том числе в 500 школах и 300 торговых сетях.

«Сдавший бутылку человек получает чек с баллами, регистрирует их и обменивает на штрихкод. Особенно интересно поощрение в виде комбо-обедов будет школьникам. <...> Также планируется монетизировать процесс сдачи бутылок путем перечисления на банковские карты или [проездные] карты «Стрелка», — пояснил Хромушин.

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