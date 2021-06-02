В центре Москвы произошла стрельба
В Москве на улице Марксистской неизвестные открыли стрельбу, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Сообщение об инциденте поступило в полицию около 11:00 мск. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что между тремя гражданами произошел конфликт. По предварительным данным, был произведен выстрел из травматического оружия.
В результате участники конфликта были задержаны. В настоящий момент проводится проверка.
По данным Telegram-канала Mash, одного человека госпитализировали в больницу с ранениями руки и ноги.