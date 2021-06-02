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Общество ,  
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В центре Москвы произошла стрельба

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Москве на улице Марксистской неизвестные открыли стрельбу, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Сообщение об инциденте поступило в полицию около 11:00 мск. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что между тремя гражданами произошел конфликт. По предварительным данным, был произведен выстрел из травматического оружия.

В результате участники конфликта были задержаны. В настоящий момент проводится проверка.

По данным Telegram-канала Mash, одного человека госпитализировали в больницу с ранениями руки и ноги.

Два человека пострадали в результате стрельбы в Ингушетии
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Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

Вечером 2 июля в Ингушетии два человека получили ранения в результате стрельбы, которая произошла из-за попытки досмотреть автомобиль на предмет наркотиков. Ее предприняли житель города Малгобек и житель села Сагопши. В результате водитель открыл по ним стрельбу из травматического пистолета, пострадавших госпитализировали.

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