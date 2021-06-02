Два человека пострадали в результате стрельбы в Ингушетии

В городе Малгобек в Ингушетии два человека получили ранения в результате стрельбы, сообщает в Instagram региональное управление МВД.

По данным ведомства, вечером 1 июня на улице Физкультурной житель Малгобека и житель села Сагопши решили досмотреть автомобиль Lada Priora «на предмет наличия в ней наркотических средств или психотропных веществ». За рулем в этот момент находился мужчина 1992 года рождения, он обстрелял их из травматического пистолета.

«Пострадавшие в состоянии средней тяжести госпитализированы в Малгобекскую больницу», — говорится в сообщении.

Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу. Сейчас проводится проверка.