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В Подмосковье задержали укравших с ЦКАД кабель стоимостью 1 млн руб.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Подмосковном Домодедово сотрудники уголовного розыска задержали трех мужчин, которых полиция подозревает в краже электрокабеля на участке Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) протяженностью более 1 км. Об этом сообщается на сайте МВД.

Задержанные являются уроженцами одной из республик Средней Азии в возрасте от 22 до 27 лет. Следственное управление МВД завело уголовное дело по ст. 158 УК («Кража»), максимальное наказание по которой — лишение свободы до двух лет.

«Задержанные пояснили, что похищенный провод они резали на части, грузили в машину, после чего сбывали в пункт приема металлолома», — говорится в сообщении. Их арестовали. Ведомство изучает причастность фигурантов к пяти аналогичным преступлениям на территории городского округа.

В МВД отметили, что участок ЦКАД из-за кражи остался без освещения, общая сумма материального ущерба составила 1 млн руб.

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Фото:Александр Петров / ТАСС

ЦКАД — новое кольцо вокруг Москвы протяженностью 344 км. Ее строительство началось в 2014 году. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, полностью дорогу планируется сдать в 2021 году.

Московская область Домодедово МВД кабель
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