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Общество ,  
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На Камчатке восстановили связь после обрыва кабеля

Фото: Александр Петров / ТАСС
Фото: Александр Петров / ТАСС

На Камчатке восстановили связь после аварии на канале связи «Ростелекома». Об этом сообщили РБК в пресс-службе компании.

«Связь на Камчатке восстановлена в 20:40 (11:40 мск)», — говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что виновник аварии найден.

На Камчатке перестали принимать карты в магазинах после сбоя с интернетом
Общество
Фото:Александр Петров / ТАСС

Ранее 31 мая на канале связи «Ростелекома» произошла авария, в результате абоненты остались без интернета и телефонной связи. Авария также повлияла на работу банковской сферы, торговли и делопроизводства в частных и государственных учреждениях.

Кроме того, в некоторых магазинах не принимали не только карты, но и наличные в связи со сбоем системы учета товарооборота, которая тоже связана с интернетом.

В «Ростелекоме» объяснили, что авария произошла из-за обрыва кабеля сторонней организацией при проведении земляных работ.

«Ростелеком» Камчатка связь авария
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