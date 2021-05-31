На Камчатке восстановили связь после обрыва кабеля

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На Камчатке восстановили связь после аварии на канале связи «Ростелекома». Об этом сообщили РБК в пресс-службе компании.

«Связь на Камчатке восстановлена в 20:40 (11:40 мск)», — говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что виновник аварии найден.

Ранее 31 мая на канале связи «Ростелекома» произошла авария, в результате абоненты остались без интернета и телефонной связи. Авария также повлияла на работу банковской сферы, торговли и делопроизводства в частных и государственных учреждениях.

Кроме того, в некоторых магазинах не принимали не только карты, но и наличные в связи со сбоем системы учета товарооборота, которая тоже связана с интернетом.