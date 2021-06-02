Крупнейший корабль ВМС Ирана затонул в Оманском заливе после пожара

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Судно обеспечения ВМС Ирана Kharg затонуло в Оманском заливе у берегов южного порта Джаск после пожара, передает агентство Tasnim со ссылкой на пресс-службу второй морской зоны.

По данным ВМС, военный корабль выполнял учебную операцию в международных водах, когда одна из его систем загорелась. Пожар пытались потушить в течение 20 часов, однако огонь распространился на различные части военного корабля, который в итоге затонул, говорится в сообщении.

В пресс-службе сказали, что после того, как на корабле начался пожар, весь экипаж судна эвакуировали и доставили на берег. Причины пожара пока не названы.

Reuters и Associated Press передают, что Kharg был крупнейшим кораблем иранских ВМС. Он занимался снабжением других иранских кораблей в море, а также перевозил тяжелые грузы и был стартовой точкой для вертолетов.