Общество , 30 мая, 11:43
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В Крыму произошел сбой в движении электричек из-за ливня
Севастополь
Три пригородные электрички Симферополь — Севастополь не вышли на маршрут из-за последствий ливня, сообщили «РИА Новости» в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).
Из-за сильного дождя размыло грунт на перегоне Почтовое — Чистенькое.
Позже в ЮППК уточнили, что движение пригородных поездов на перегоне восстановлено.
29 и 30 мая в Крыму действовало штормовое предупреждение. Синоптики прогнозировали сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер до 20–25 м/с. Непогода вызвана прохождением холодного фронтального раздела.