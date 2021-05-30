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В Крыму произошел сбой в движении электричек из-за ливня

Севастополь
Севастополь (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Три пригородные электрички Симферополь — Севастополь не вышли на маршрут из-за последствий ливня, сообщили «РИА Новости» в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).

Из-за сильного дождя размыло грунт на перегоне Почтовое — Чистенькое.

Позже в ЮППК уточнили, что движение пригородных поездов на перегоне восстановлено. 

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29 и 30 мая в Крыму действовало штормовое предупреждение. Синоптики прогнозировали сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер до 20–25 м/с. Непогода вызвана прохождением холодного фронтального раздела.

Ухудшение погоды ранее прогнозировалось и в Москве. В МЧС предупреждали, что в субботу жителей столицы ожидает дождь, гроза и усиление ветра до 17 м/с.

Крым ливень электрички
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