В Крыму произошел сбой в движении электричек из-за ливня

Севастополь (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Три пригородные электрички Симферополь — Севастополь не вышли на маршрут из-за последствий ливня, сообщили «РИА Новости» в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).

Из-за сильного дождя размыло грунт на перегоне Почтовое — Чистенькое.

Позже в ЮППК уточнили, что движение пригородных поездов на перегоне восстановлено.

29 и 30 мая в Крыму действовало штормовое предупреждение. Синоптики прогнозировали сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер до 20–25 м/с. Непогода вызвана прохождением холодного фронтального раздела.