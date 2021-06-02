На Сахалине медведь ранил мужчину

После того как медведь ушел, пострадавший самостоятельно добрался до ближайшей больницы.

17 мая в Вяземском районе Хабаровского края раненый медведь убил местного жителя. Издание AmurMedia.ru писало, что молодой человек выстрелил в медведя из ружья во время охоты, после чего подошел к животному, которое смертельно ранило его.