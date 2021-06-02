На Сахалине медведь ранил мужчину
Житель Сахалина после нападения медведя попал в больницу. Об этом сообщили в региональном минздраве, передает ТАСС.
«Медведь напал на человека. Мужчина в больнице», — сообщили в ведомстве.
Знакомый пострадавшего рассказал местному изданию Astv.ru, что нападение медведя произошло на территории Анивского лесничества.
«Пошел на речку, сеть, что ли, снимать, из кустов вынырнул медведь, сразу набросился. Животное стало пытаться снять скальп, разодрало лоб, покусало руки, ноги», — рассказал мужчина.