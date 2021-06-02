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На Сахалине медведь ранил мужчину

Житель Сахалина после нападения медведя попал в больницу. Об этом сообщили в региональном минздраве, передает ТАСС.

«Медведь напал на человека. Мужчина в больнице», — сообщили в ведомстве.

В Хабаровском крае раненый медведь убил человека
Общество
Фото:МЧС / РИА Новости

Знакомый пострадавшего рассказал местному изданию Astv.ru, что нападение медведя произошло на территории Анивского лесничества.

«Пошел на речку, сеть, что ли, снимать, из кустов вынырнул медведь, сразу набросился. Животное стало пытаться снять скальп, разодрало лоб, покусало руки, ноги», — рассказал мужчина.

После того как медведь ушел, пострадавший самостоятельно добрался до ближайшей больницы.

17 мая в Вяземском районе Хабаровского края раненый медведь убил местного жителя. Издание AmurMedia.ru писало, что молодой человек выстрелил в медведя из ружья во время охоты, после чего подошел к животному, которое смертельно ранило его.

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