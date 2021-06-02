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Пандемия коронавируса ,  
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США ответили на вопрос о распространении вакцины от COVID другим странам

Фото: Scott Olson / Getty Images
Фото: Scott Olson / Getty Images

В течение ближайших двух недель США поделятся информацией о поставках и распространении вакцин от коронавирусной инфекции другим странам. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен, его слова передает The Washington Post.

«В течение следующих двух недель мы объявим о процессе распространения этих вакцин», — сказал Блинкен во время пресс-конференции, состоявшейся в Сан-Хосе, совместно с президентом Коста-Рики Карлосом Альварадо.

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Газета уточняет, что речь шла о распространении миллионов доз препарата против COVID-19 в том числе среди стран Латинской Америки. При этом в США не называют, какие конкретно страны получат дозы вакцины в первую очередь и как быстро.

В середине мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала, что к концу июня США отправят другим странам порядка 80 млн доз вакцин от коронавируса.

«Президент [США Джо Байден] объявит, что США направят 20 млн доз вакцин странам, борющимся с пандемией, к концу июня. Это дополнение к дозам вакцины AstraZeneca, [которые будут поставлены] за границу в течение мая-июня. 60 млн доз, — говорили в Белом доме.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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