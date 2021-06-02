США ответили на вопрос о распространении вакцины от COVID другим странам

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В течение ближайших двух недель США поделятся информацией о поставках и распространении вакцин от коронавирусной инфекции другим странам. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен, его слова передает The Washington Post.

«В течение следующих двух недель мы объявим о процессе распространения этих вакцин», — сказал Блинкен во время пресс-конференции, состоявшейся в Сан-Хосе, совместно с президентом Коста-Рики Карлосом Альварадо.

Газета уточняет, что речь шла о распространении миллионов доз препарата против COVID-19 в том числе среди стран Латинской Америки. При этом в США не называют, какие конкретно страны получат дозы вакцины в первую очередь и как быстро.

В середине мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала, что к концу июня США отправят другим странам порядка 80 млн доз вакцин от коронавируса.