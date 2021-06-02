Глава Минприроды оценил запасы российского золота

При текущем уровне добычи запасов золота в России хватит примерно на 40 лет. Об этом заявил глава Минприроды Александр Козлов в интервью «Известиям».

«Обеспеченность страны при текущем уровне добычи составляет порядка 40 лет», — отметил министр.

Глава Минприроды также отметил, что Россия находится на первом месте в мире по запасам золота (13%), а по объемам его добычи — на третьем, после Китая и Австралии. Также Козлов добавил, что Россия, постоянно пополняет свою ресурсную базу: с 2010 года прирост запасов составил почти 6 тыс. т.

В январе 2021 года золото в составе международных резервов России впервые в истории обошло по стоимости доллар США. такие данные представлены следует в обнародованной 11 января статистики Банка России.