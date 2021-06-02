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Глава Минприроды оценил запасы российского золота

Золото GOLD $1 899,2 -0,34%

При текущем уровне добычи запасов золота в России хватит примерно на 40 лет. Об этом заявил глава Минприроды Александр Козлов в интервью «Известиям».

«Обеспеченность страны при текущем уровне добычи составляет порядка 40 лет», — отметил министр.

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Глава Минприроды также отметил, что Россия находится на первом месте в мире по запасам золота (13%), а по объемам его добычи — на третьем, после Китая и Австралии. Также Козлов добавил, что Россия, постоянно пополняет свою ресурсную базу: с 2010 года прирост запасов составил почти 6 тыс. т.

В январе 2021 года золото в составе международных резервов России впервые в истории обошло по стоимости доллар США. такие данные представлены следует в обнародованной 11 января статистики Банка России.

По состоянию на 30 июня 2020 года 22,9% активов ЦБ было размещено в золоте. В денежном выражении это $128,5 млрд из совокупных $561,1 млрд. В долларах США было номинировано 22,2% активов ($124,6 млрд).

По сравнению с предыдущим таким обзором, отражавшим данные на конец марта 2020 года, доля золота в российских резервах выросла с 20,8 до 22,9%, тогда как доля доллара опустилась с 23,7 до 22,2%.

Золото Минприроды Александр Козлов запасы золота
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