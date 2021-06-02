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В Оклахоме в честь Трампа назвали 35-километровый участок шоссе

В американском штате Оклахома 35-километровому участку шоссе присвоили имя бывшего президента страны Дональда Трампа. Соответствующий указ подписал губернатор штата Кевин Ститт.

В документе говорится, что речь идет об участке, который начинается около границ муниципалитета Бойсе-сити и проходящем до границы Оклахомы и Техаса.

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Издание Axios уточняет, что вслед за переименованием законодательство обязывает министерство транспорта Оклахомы установить на названной в документе части шоссе указатели с именем Трампа. Указ губернатора штата вступит в силу с 1 ноября.

В декабре 2018 года в честь Трампа решили назвать обнаруженный в Панаме новый вид амфибий. Название Dermophis donaldtrumpi придумал сооснователь британской компании по продаже экологически чистых строительных материалов EnviroBuild Эйдан Белл. Это право он выкупил на аукционе за $25 тыс.

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