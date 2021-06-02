Российские космонавты впервые в 2021 году выйдут в открытый космос

В среду, 2 июня, российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров впервые в текущем году выйдут в открытый космос. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

«Открытие выходного люка стыковочного отсека «Поиск» предварительно запланировано в 08:20 по московскому времени. Планируемая продолжительность нахождения космонавтов вне орбитальной станции составит около 7 часов», — говорится в сообщении госкорпорации.

Для Новицкого, как и для Дуброва это будет первая внекорабельная деятельность в карьере. В открытом космосе космонавтам предстоит подготовить стыковочный отсек перед прибытием модуля «Наука» и заменить сменную панель регулятора расхода жидкости системы обеспечения теплового режима функционально-грузового блока, уточнили в «Роскосмосе».

В конце апреля к МКС пристыковался пилотируемый корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту. На нем на станцию прибыли астронавты NASA Шейн Кимбро и Меган Макартур, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиде и астронавт Европейского космического агентства Томас Песке.