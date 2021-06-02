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Российские космонавты впервые в 2021 году выйдут в открытый космос

В среду, 2 июня, российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров впервые в текущем году выйдут в открытый космос. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

«Открытие выходного люка стыковочного отсека «Поиск» предварительно запланировано в 08:20 по московскому времени. Планируемая продолжительность нахождения космонавтов вне орбитальной станции составит около 7 часов», — говорится в сообщении госкорпорации.

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Для Новицкого, как и для Дуброва это будет первая внекорабельная деятельность в карьере. В открытом космосе космонавтам предстоит подготовить стыковочный отсек перед прибытием модуля «Наука» и заменить сменную панель регулятора расхода жидкости системы обеспечения теплового режима функционально-грузового блока, уточнили в «Роскосмосе».

В конце апреля к МКС пристыковался пилотируемый корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту. На нем на станцию прибыли астронавты NASA Шейн Кимбро и Меган Макартур, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиде и астронавт Европейского космического агентства Томас Песке.

Таким образом, экипаж МКС временно увеличится до 11 человек. Помимо вновь прибывших, на станции находятся астронавты Шеннон Уокер, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Марк Ванде Хай, Соити Ногучи, а также российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров.

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