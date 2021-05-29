Глава NASA назвал Россию жизненно важным партнером по МКС

Россия — жизненно важный партнер NASA по Международной космической станции (МКС), отношения стран в космосе являются выдающимися. Об этом заявил на брифинге глава NASA Билл Нельсон.

«Россия жизненно важный партнер для МКС. <...> Даже когда отношения двух стран на земной поверхности переживают сложный период, в космосе мы, кажется, ладим весьма хорошо», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Нельсон отметил, что надеется на развитие «выдающихся» отношений России и США в космической сфере.

В апреле вице-премьер Юрий Борисов объявил, что Россия откажется от использования МКС к 2025 году. В конце апреля Россия начала строительство собственной орбитальной станции.