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Глава NASA назвал Россию жизненно важным партнером по МКС

Россия — жизненно важный партнер NASA по Международной космической станции (МКС), отношения стран в космосе являются выдающимися. Об этом заявил на брифинге глава NASA Билл Нельсон.

«Россия жизненно важный партнер для МКС. <...> Даже когда отношения двух стран на земной поверхности переживают сложный период, в космосе мы, кажется, ладим весьма хорошо», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

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Нельсон отметил, что надеется на развитие «выдающихся» отношений России и США в космической сфере.

В апреле вице-премьер Юрий Борисов объявил, что Россия откажется от использования МКС к 2025 году. В конце апреля Россия начала строительство собственной орбитальной станции.

Борисов пояснял, что Россия договаривалась с партнерами о работе на МКС до 2024 года. К этому моменту, по его словам, срок службы большинства модулей станции закончится. Старение материалов может поставить под угрозу жизнь космонавтов.

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