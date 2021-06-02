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Адвокат сообщила о задержании тети Дмитрия Гудкова вслед за политиком

Тетя бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова Ирина Ермилова задержана по делу о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения. Об этом РБК сообщила адвокат Анастасия Саморукова.

«Ирина Ермилова задержана на 48 часов», — сказала адвокат.

На своей странице в Facebook она уточнила, что Ермилову задержали по подозрению в неуплате арендных платежей по договору с департаментом городского имущества Москвы в 2017 году.

После обысков Гудкова задержали как подозреваемого
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Дмитрий Гудков

«После того, как ДГИ в 3 раза подняли арендную ставку, тетя не смогла ее оплачивать. Долго пытались договориться с ДГИ, потому что компания имела право на льготы как малое предприятие и раньше именно поэтому ставка была ниже. Но ДГИ отказал, потому сто за время этих переговоров образовалась задолженность по аренде, а с задолженностью ДГИ ни на какие пересчеты аренды типа не идет», — написала Саморукова.

По ее данным, после этого договор расторгли по соглашению сторон. После чего было открыто исполнительное производство.

Ранее руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил о задержании Дмитрия Гудкова на 48 часов. По его словам, политик стал подозреваемым по уголовному делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием с особо крупным ущербом (п. «б» ч. 2 ст. 165 УК). «Речь идет о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015–2017 годах. Потерпевшим выступает департамент городского имущества, который является собственником помещения», — уточнил правозащитник.

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Перед задержанием Гудков в в своем Telegram-канале сообщил, что к нему на дачу под Коломной пришли с обысками. Обыски также прошли у Александра Соловьева, экс-председателя движения «Открытая Россия» (одноименная британская структура, признана на территории России нежелательной организацией), а также начальника штаба политика Виталия Венидиктова.

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