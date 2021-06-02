Адвокат сообщила о задержании тети Дмитрия Гудкова вслед за политиком

Тетя бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова Ирина Ермилова задержана по делу о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения. Об этом РБК сообщила адвокат Анастасия Саморукова.

«Ирина Ермилова задержана на 48 часов», — сказала адвокат.

На своей странице в Facebook она уточнила, что Ермилову задержали по подозрению в неуплате арендных платежей по договору с департаментом городского имущества Москвы в 2017 году.

«После того, как ДГИ в 3 раза подняли арендную ставку, тетя не смогла ее оплачивать. Долго пытались договориться с ДГИ, потому что компания имела право на льготы как малое предприятие и раньше именно поэтому ставка была ниже. Но ДГИ отказал, потому сто за время этих переговоров образовалась задолженность по аренде, а с задолженностью ДГИ ни на какие пересчеты аренды типа не идет», — написала Саморукова.