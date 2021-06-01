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Штормовое предупреждение из-за смерчей объявили в Сочи

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Штормовое предупреждение было объявлено в Сочи из-за сильных дождей, гроз и возможном формировании смерчей над Черным морем. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«По прогнозам синоптиков в период с 18.00 1 июня до 18.00 2 июня 2021 года на территории Сочи местами ожидается сильный дождь, гроза», — говорится в сообщении.

До конца дня 2 июня местами возможны сильные дожди, ливни с грозами и градом, а также резкие подъемы уровней воды на реках и риск схода селей малого объема в горных зонах.

Со 2 по 4 июня на участке Магри — Веселое, который пролегает через городское побережье, есть опасность формирования смерчей над морем.

Пресс-служба администрации уточнила, что все городские службы уже переведены на усиленный режим работ. Спасатели рекомендовали соблюдать необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.

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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Ранее МЧС также предупредило об ухудшении погоды в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии. Так, с 2 по 3 июня на Ставрополье пройдет сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-25 м/с, а в на территории КЧР синоптики прогнозируют сильный дождь, в сочетании с грозой, градом, и шквалом до 20-25 м/с.

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Последний раз штормовое предупреждение в Сочи объявляли 18 мая. Тогда также сообщали об опасности формирования смерчей над морем, сильном дожде и грозах.

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