Штормовое предупреждение из-за смерчей объявили в Сочи

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Штормовое предупреждение было объявлено в Сочи из-за сильных дождей, гроз и возможном формировании смерчей над Черным морем. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«По прогнозам синоптиков в период с 18.00 1 июня до 18.00 2 июня 2021 года на территории Сочи местами ожидается сильный дождь, гроза», — говорится в сообщении.

До конца дня 2 июня местами возможны сильные дожди, ливни с грозами и градом, а также резкие подъемы уровней воды на реках и риск схода селей малого объема в горных зонах.

Со 2 по 4 июня на участке Магри — Веселое, который пролегает через городское побережье, есть опасность формирования смерчей над морем.

Пресс-служба администрации уточнила, что все городские службы уже переведены на усиленный режим работ. Спасатели рекомендовали соблюдать необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.