Со счета экс-депутата Госдумы пропало более $180 млн

Сергей Шашурин (Фото: Евгений Буров / ТАСС)

Бывший депутат Госдумы Сергей Шашурин обратился в полицию Москвы после исчезновения с его банковского счета $180 млн. Об этом ТАСС и «РИА Новости» сообщили источники в правоохранительных органах.

«Накануне в полицию поступило заявление о том, что бывший депутат Сергей Шашурин обратился в банк, где на его имя открыт счет, однако в банке ему сообщили, что такого счета и денег в размере $180 млн нет», — сказал собеседник ТАСС.

По информации «РИА Новости», речь идет об отделении Сбербанка на Волгоградском проспекте. В банке сообщили, что не получали ни претензий от клиента, ни запроса от полиции, но выразили готовность оказать правоохранительным органам необходимое содействие.

В комментарии «Московскому комсомольцу» Шашурин подтвердил факт пропажи средств и уточнил, что речь идет о $182 млн. «C моих счетов пропали деньги, да. Замечу, это не мои деньги, а государства. Это деньги Советского Союза. <…> Это народные деньги. <…> Снимали долго, наверно, эти деньги. Два дня назад заявления (в полицию. — РБК) подал. А сейчас все звонят, спрашивают и удивляются. Пока не нашли», — сказал он.