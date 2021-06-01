Мантуров прокомментировал слова Маска о появлении завода Tesla в России

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Минпромторг пока не достиг каких-либо договоренностей с главой Tesla Илоном Маском насчет строительства завода электромобилей в России, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.

«Нет, пока нет», — сказал Мантуров, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В мае на полях форума «Новое знание» Маск заявил, что скоро Tesla может официально выйти на российский рынок. Бизнесмен отметил, что хочет, чтобы заводы компании находились в разных частях мира. «Потенциально мы рассматриваем Россию», — заявил он.