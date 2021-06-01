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В Британии впервые с марта 2020 года не выявили смертей от COVID-19

Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

В Великобритании за минувшие сутки не зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса, свидетельствуют данные Минздрава Соединенного Королевства. Согласно приведенной статистике, в последний раз смерти не фиксировались в марте 2020 года, в самом начале пандемии.

Всего в стране умерли более 127 тыс. человек. По данным Минздрава, максимальное количество смертей от коронавируса пришлось на 19 января, когда скончались 1,3 тыс. человек.

Но по данным ВОЗ, максимальное число подтвержденных случаев смерти от коронавируса пришлось на 21 января, когда за сутки умерли более 1,8 тыс. заразившихся.

За минувшие сутки выявлено более 3 тыс. подтвержденных случаев заболевания, всего в стране были заражены почти 4,5 млн человек.

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Фото:Thomas Peter / Reuters

С 17 мая в Великобритании были значительно ослаблены карантинные ограничения. Так, людям разрешили общаться в закрытых помещениях, обнимать близких, посещать пабы и рестораны. Музеи, театры, кинотеатры, концертные залы, детские игровые площадки и спортивные стадионы вновь могут открыться. Также был снят запрет на выезд за границу.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил полностью снять коронавирусные ограничения после 21 июня, если позволит ситуация. Также он сообщил, что все взрослые люди в стране получат первую дозу вакцины до конца июля.

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Источник: JHU
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