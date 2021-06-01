В Британии впервые с марта 2020 года не выявили смертей от COVID-19

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В Великобритании за минувшие сутки не зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса, свидетельствуют данные Минздрава Соединенного Королевства. Согласно приведенной статистике, в последний раз смерти не фиксировались в марте 2020 года, в самом начале пандемии.

Всего в стране умерли более 127 тыс. человек. По данным Минздрава, максимальное количество смертей от коронавируса пришлось на 19 января, когда скончались 1,3 тыс. человек.

Но по данным ВОЗ, максимальное число подтвержденных случаев смерти от коронавируса пришлось на 21 января, когда за сутки умерли более 1,8 тыс. заразившихся.

За минувшие сутки выявлено более 3 тыс. подтвержденных случаев заболевания, всего в стране были заражены почти 4,5 млн человек.