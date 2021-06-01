СК Белоруссии разрешил консулу посетить россиянина Дудникова

Егор Дудников (Фото: egdudnikov / VK)

Следственный комитет Белоруссии (СК) разрешил российскому консулу посетить россиянина Егора Дудникова, которого в республике задержали из-за подозрений в организации митингов. Об этом РБК сообщила пресс-служба посольства России в Белоруссии.

«Посольством получено от управления следственного комитета Республики Беларусь по Минску разрешение на консульский доступ к задержанному гражданину России Дудникову», — сообщила пресс-служба.

В посольстве добавили, что сегодня Дудникова посетит адвокат, а в среду с утра к нему придет консул.

20-летнего россиянина задержали 5 мая в Минске. 31 мая адвокат Дудникова Антон Гашинский пожаловался, что с задержания прошел почти месяц, а его до сих не пустили к подзащитному, как и российского консула. Юрист отметил, что российская сторона официально запрашивала консульский доступ.