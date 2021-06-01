Общество , 01 июн, 19:04
0
На Ульяновском автозаводе задержали предполагаемых похитителей запчастей
Группу людей, подозреваемых в хищении, задержали на Ульяновском автозаводе служба безопасности предприятия и оперативники МВД. Об этом РБК сообщили в пресс-службе УАЗ.
«В результате спецмероприятия, проведенного службой безопасности автозавода совместно с органами МВД, выявлена группа лиц, подозреваемых в хищениях. Ведется следствие», — сказали там.
В пресс-службе МВД по Ульяновской области РБК добавили, что задержание проходило с коллегами из следственного управления и при поддержке Росгвардии. Однако там отказались уточнять информацию о задержанных.
В пресс-службе УАЗа изданию «Улпресса» подтвердили, что речь идет о похитителях запчастей.