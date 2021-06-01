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На Ульяновском автозаводе задержали предполагаемых похитителей запчастей

Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Группу людей, подозреваемых в хищении, задержали на Ульяновском автозаводе служба безопасности предприятия и оперативники МВД. Об этом РБК сообщили в пресс-службе УАЗ.

«В результате спецмероприятия, проведенного службой безопасности автозавода совместно с органами МВД, выявлена группа лиц, подозреваемых в хищениях. Ведется следствие», — сказали там.

В пресс-службе МВД по Ульяновской области РБК добавили, что задержание проходило с коллегами из следственного управления и при поддержке Росгвардии. Однако там отказались уточнять информацию о задержанных.

В пресс-службе УАЗа изданию «Улпресса» подтвердили, что речь идет о похитителях запчастей.

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