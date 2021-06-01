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Пандемия коронавируса ,  
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Монголия открыла границы для привитых «Спутником V» россиян

Фото: Rentsendorj Bazarsukh / Reuters
Фото: Rentsendorj Bazarsukh / Reuters

Монголия открывает свои границы для российских граждан, получивших две дозы вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции, заявила министр иностранных дел Батмунхийн Батцэцэг на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Трансляция конференции опубликована в Facebook ведомства.

«С сегодняшнего дня мы открываем свои границы. Так что приглашаем российских граждан, представителей бизнеса и туризма, уже получивших две дозы вакцины против COVID-19 посетить нашу страну», — отметила Батцэцэг.

По словам главы монгольского МИДа, правительство страны успешно завершает процесс вакцинации населения. «Выражаем нашу благодарность за поставки в Монголию 60 тыс. доз вакцины «Спутник V» для борьбы с пандемией, — сказала Батцэцэг.

В Монголии зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V»
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» одобрили в Монголии 9 февраля. Препарат зарегистрировали по ускоренной процедуре, не проводя дополнительные клинические исследования.

Монгольские медики используют четыре препарата от коронавируса: российский «Спутник V», вакцины китайской компании Sinopharm, компании Pfizer, а также AstraZeneca. Первые 10 тыс. доз российской вакцины были доставлены в Монголию 1 марта 2021 года, передает агентство Montsame. Первую партию препарата Sinopharm получили в стране 22 февраля, тогда же Монголия получила 150 тыс. доз произведенной в Индии вакцины AstraZeneca (Covishield). 24 марта доставили также 25 740 доз вакцины Pfizer через платформу COVAX, которая направлена на предоставление странам мира равноправного доступа к безопасным и эффективным вакцинам.

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Источник: JHU
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Монголия коронавирус COVID-19 Спутник V вакцина
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