Монголия открыла границы для привитых «Спутником V» россиян
Монголия открывает свои границы для российских граждан, получивших две дозы вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции, заявила министр иностранных дел Батмунхийн Батцэцэг на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Трансляция конференции опубликована в Facebook ведомства.
«С сегодняшнего дня мы открываем свои границы. Так что приглашаем российских граждан, представителей бизнеса и туризма, уже получивших две дозы вакцины против COVID-19 посетить нашу страну», — отметила Батцэцэг.
По словам главы монгольского МИДа, правительство страны успешно завершает процесс вакцинации населения. «Выражаем нашу благодарность за поставки в Монголию 60 тыс. доз вакцины «Спутник V» для борьбы с пандемией, — сказала Батцэцэг.
Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» одобрили в Монголии 9 февраля. Препарат зарегистрировали по ускоренной процедуре, не проводя дополнительные клинические исследования.