Путин поручил до августа внедрить единый подход к безопасности в школах

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Президент России Владимир Путин поручил до августа внедрить единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защиты российских школ. Перечень поручений главы государства опубликовал Кремль.

«Обеспечить внедрение единого подхода к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности в общеобразовательных организациях, в том числе исходя из численности обучающихся в этих организациях и типов населенных пунктов, в которых они располагаются», — отмечается в сообщении.

К 1 августа правительство должно доложить президенту об исполнении поручения. Далее Путин ждет доклад раз в полгода. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица регионов.

В начале мая бывший ученик гимназии № 175 в Казани 19-летний Ильназ Галявиев пришел в свою школу с ружьем и начал стрелять по людям. В результате погибли девять человек, в том числе семеро детей.



Ружье Галявиев приобрел законно, у него было разрешение на владение оружием. Его задержали, сейчас он находится под арестом.